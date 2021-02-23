Вашингтон, 23 февраля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Наилучшие показатели по поставкам смартфонов в последнем квартале 2020 года показала американская компания Apple. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Gartner.

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По оценкам аналитиков, за весь предыдущий год поставки смартфонов упали на 12,5%. К концу года падение поставок замедлилось — в четвёртом квартале 2020 года было поставлено на 5,4% меньше смартфонов, чем за тот же квартал 2019 года.

«Несмотря на то, что потребители оставались осторожными в своих расходах и воздерживались от некоторых покупок, смартфоны 5G и функции профессиональных камер побудили некоторых пользователей купить новые смартфоны в этом квартале», — отметил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта.

Лидером по поставкам в четвёртом квартале прошлого года стала американская компания Apple, реализовавшая 80 млн смартфонов. Последний раз Apple занимала первую строчку по поставкам в 2016 году.

Также в пятёрку крупнейших поставщиков по итогам последнего квартала 2020 года вошли Samsung (62 млн устройств), Xiaomi (43 млн) и Oppo (34,4 млн). Компания Huawei опустилась на пятое место по объёму поставок (34,3 млн) вследствие проблем с закупками чипов из-за санкций правительства США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что в 2021 году Huawei может вдвое снизить объёмы производства смартфонов в сравнении с предыдущим годом.