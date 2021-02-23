Солт-Лейк-Сити, США, , 06:01 — REGNUM Аварийную посадку совершил пассажирский самолёт Boeing 757−200 авиакомпании Delta Air Lines в международном аэропорту города Солт-Лейк Сити в США. Об этом 23 февраля сообщил представитель федерального управления гражданской авиации США (FAA) в эфире телепрограммы канала WGN.

Пассажирский авиалайнер совершал перелёт из Атланты в Сиэтл, но был вынужден изменить курс и совершить вынужденную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити. По предварительным данным, причиной смена курса и экстренного приземления стали неполадки в левом двигателе.

Отмечается, что посадка самолёта прошла успешно, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время специалисты FAA начали проверку обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиакомпания Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию Boeing 777 после ЧП с аналогичным авиалайнером в американском штате Колорадо.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию Boeing 777