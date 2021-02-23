Вашингтон, 23 февраля, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Супруга Хоакина Эль Чапо Гусмана Лоэры, наркобарона из Мексики, более известного как Коротышка, была задержана по подозрению в участии в международном обороте наркотиков в американском штате Вирджиния. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба министерства юстиции США.

Drug Enforcement Administration Хоакин Эль Чапо Гусман Лоэры

Супруга наркобарона, 31-летняя Эмма Коронель Аиспуро была задержана сотрудниками полиции в международном аэропорту Вашингтон Даллес в штате Вирджиния. Предполагается, что женщина непосредственно связана с международным оборотом наркотиков. Кроме того, Аиспуро подозревается в причастности к организации побега из тюрьмы её супруга несколько лет назад.

Ожидается, что задержанная предстанет перед судом уже 23 февраля. Заседание пройдёт в дистанционном формате.

Напомним, мексиканский наркобарон Гусман Лоэра является самым разыскиваемым преступником в США. Он был приговорён к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Он был связан с организацией торговли наркотиками, заказными убийствами и незаконным владением огнестрельным оружием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мексика выдала США подельника наркобарона Коротышки (Гусмана Лоэра).