Оттава, , 02:06 — REGNUM Варианты решения проблемы задержанных в Китае по подозрению в шпионаже граждан Канады обсудят в ходе виртуальной встречи премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джозеф Байден. Об этом 23 февраля сообщает телеканал CBC.

Лидеры США и Канады намерены обсудить возможность скорейшего освобождения канадских граждан, данный вопрос будет в приоритете. Также Трюдо и Байден детально обсудят канадско-американские отношения. По итогам встречи будет опубликована так называемая дорожная карта по реализации ряда первостепенных вопросов. В частности, президент США и премьер Канады затронут вопросы в области борьбы с изменением климата и в сфере торговли.

Напомним, в 2018 году в Ванкувере была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, ей грозит депортация в США в связи с предъявленными обвинения в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций. После этого власти Китая задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации (НПО) «Международная кризисная группа» Майкла Коврига и главу международной НПО Paektu Cultural Exchange Майкла Спэйвора. В июне 2020 года обеим задержанным гражданам Канады было предъявлено обвинение в шпионаже. В свою очередь, власти Канады считают их задержание незаконным.

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