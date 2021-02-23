Тегеран, , 08:27 — REGNUM 22 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Саудовская Аравия не сможет добиться победы в Йемене посредством военных действий или переговоров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В интервью ливанскому телеканалу «Аль-Манар» Зариф заявил: «Если Израиль захочет напасть на Иран, это будет его самоубийством».

«Соседи Ирана совершили ошибку, позволив Израилю втянуть конфликт на свою территорию. Режим вскоре отнимет безопасность у этих стран, когда они не смогут защитить себя», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что целью страны в Сирии является борьба с терроризмом, при этом «Израиль должен понимать, что политика поддержки террористических группировок не останется без ответа».

Что касается последних событий в Ливане, то министр иностранных дел Ирана заявил: «Исламская Республика помогает ливанским группировкам достичь соглашения друг с другом».