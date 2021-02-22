Москва, 22 февраля, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что отношения с Россией достигли «низшей точки», но Москва и Берлин должны сохранить диалог, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 22 февраля в социальной сети Facebook.

Sandro Halank Хайко Маас

Многие пользователи считают, что причиной таких отношений Берлина с Москвой стал результат деятельности руководства Германии.

«Сами доводят до этого, а потом, так наивно удивляются. Вот же клоуны!» — пишет Игорь В.

Другие блогеры отметили, что проблем можно было избежать, не вводи Германия санкции против России. Они уверены, что ограничения с Москвы необходимо снять.

«Давайте ещё пару санкций и ещё одного Олёлёшу. Тогда точка будет ещё ниже», — считает Игорь К.

Нашлись и те, кто призвал руководство России оставить с Германией «чёткие и понятные» экономические отношения.

«Пустые заявления ни о чём. Бери газ и плати. Вот и все отношения», — поделился своим мнением Сергей Е.

Напомним, 22 февраля глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом саммита министров иностранных дел стран Евросоюза заявил о том, что отношения с Россией достигли «низшей точки», но Москва и Берлин должны сохранить диалог.