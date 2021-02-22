Анкара, , 20:15 — REGNUM В Эгейском и Средиземном морях с 25 февраля по 7 марта пройдут крупнейшие военные учения ВМС Турции Mavi Vatan-2021. Об этом 22 февраля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на данные министерства национальной обороны Турции.

В сообщении говорится, что в учениях, которые направлены на оценку боеготовности ВМС Турции, будут задействованы 87 кораблей, 27 самолетов и 20 вертолетов.

Как передавало ИА REGNUM, 11 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подвёл итоги учения целевой группы турецко-азербайджанского объединенного батальона «Зима-2021». По его словам, вооруженные силы Турции и Азербайджана показали, что они способны выполнять все задачи на суше, на море и в воздухе.

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