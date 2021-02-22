Саранск, 22 февраля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов принял участие в церемонии открытия посвященных Дню защитника Отечества соревнований по мотокроссу, которые состоялись в Рузаевском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

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В соревнованиях, которые проходят второй год подряд, принимают участие спортсмены из Самарской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской областей, а также Мордовии.

«Это шикарный, зрелищный вид спорта. Очень правильно, что соревнования проводятся в память чемпиона Европы мотогонщика Андрея Гаврилкина», — отметил Здунов, приветствуя участников и гостей чемпионата. Он отметил, что самому юному спортсмену — пять лет. В подарок от руководителя республики он получил шлем.

Дав старт соревнованиям, врио главы Мордовии в качестве зрителя посмотрел заезд самых юных мотогонщиков, а также показательные выступления опытных спортсменов на самых мощных байках.

«Зрелище непередаваемо мощное», — поделился впечатлениями Здунов.

ИА REGNUM напоминает, соревнования по мотогонкам на льду в Мордовии впервые проводились в 1951 году, в них приняли участие 58 гонщиков. Позднее в республике начали проводиться мотоэстафеты, маршрут которых проходил через города региона. Начиная с 1960 года в республике прошло множество соревнований значимого масштаба. В последний раз соревнования проводились в 2010 году.

Для участия в мотогонках-2021 подали заявки около 50 спортсменов. В программе соревнований — гонки без шипов и заезды на мотоциклах с люльками.