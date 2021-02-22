Сочи, Краснодарский край, 22 февраля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. «Мы очень близкие люди, народы: культура, язык, религия, история совместная, причем основанная не только на героическом относительно недавнем прошлом, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет, и, конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время», — сказал президент России Владимир Путин во время состоявшихся 22 февраля в Сочи переговоров с Александром Лукашенко.

Ombudsmanrf.org Россия и Белоруссия

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Российский лидер уделил особое внимание взаимодействию Белоруссии и России на уровне регионов. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Путин считает такую работу очень важной.

«Значительный объем наших отношений складывается на уровне регионального взаимодействия. Это и экономические связи, и человеческие», — отметил президент России.

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