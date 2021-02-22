Сочи, Краснодарский край, 22 февраля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Правительства Белоруссии и России переработали «дорожные карты» углубления интеграции в формате Союзного государства. Об этом 22 февраля в Сочи заявил Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Марка, Почта России, 1996 г Образование Союзного государства

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По словам Лукашенко, «правительства очень многое сделали» и провели «ребрендинг» интеграционных «дорожных карт». Он также отметил, что белорусский посол в России Владимир Семашко доложил, что «осталось 6−7 дорожных карт», по которым правительства России и Белоруссии продолжают работу, а «все остальные, в принципе, готовы к подписанию».

«Поэтому план действий есть», — резюмировал Лукашенко.

Напомним, в 2019 году были сорваны декабрьские юбилейные торжества, приуроченные к 20-летию подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Александр Лукашенко отказался подписывать пакетное соглашение из 31 «дорожной карты», а также наложил вето на подписание контрактов по поставкам нефти и газа из России.

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