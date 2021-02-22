Москва, 22 февраля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Александр Жданов умер в Санкт-Петербурге 21 февраля в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в Театре «На Литейном», где актёр проработал более 40 лет.

Цитата из к/ф «Седьмой пробег по контуру Земного шара». Реж. Виталий Суслин. 2019. Россия Александр Жданов

В театре сообщили, что актёр скончался после затянувшейся болезни. О времени и месте прощания будет объявлено позже.

«Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, Театр «На Литейном» светился его улыбкой», — отметили в театре.

Александр Жданов окончил актёрский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году. С 1976 года работал в Театре «На Литейном» и снимался в кино.

Жданов снялся в нескольких десятках фильмов, включая «Долгие вёрсты войны», «Старшина», «Секретный фарватер» и «Прикажи себе». Также актёр принимал участие в съёмках телесериала «Улицы разбитых фонарей».