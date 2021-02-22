Калуга, 22 февраля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 119 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 февраля. Днём ранее, 21 февраля, в регионе было зарегистрировано 123 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 тыс. 109 человек, 2070 человек находятся на лечении, 26 тыс. 792 человека выздоровели, 247 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (384), в Обнинске (185), Боровском (120) и Малоярославецком (108) районах.