Киров, Калужская область, 22 февраля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Цветы к Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы города воинской доблести Киров возложил в канун Дня защитника Отечества губернатор Владислав Шапша, сообщили 22 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Могила Неизвестная солдата в городе Киров калужской области

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Под гранитной плитой покоятся останки лётчика, погибшего в воздушном бою недалеко от города, и ковчег с останками красноармейца Григория Шангина, уроженца этих мест. Он погиб, защищая Ленинград, считался пропавшим без вести. Благодаря поисковикам, красноармеец похоронен на родной земле.

В церемонии приняли участие генерал армии Владимир Исаков и глава администрации муниципального района Игорь Феденков, жители города. Собравшие почтили Минутой молчания память всех земляков, павших в годы Великой Отечественной войны.