Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Кинокомпания New Line Cinema начала работу над ремейком южнокорейского фантастического фильма ужасов «Поезд в Пусан». Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Оригинальный фильм режиссёра Ён Сан Хо вышел в 2016 году и стал самой кассовой картиной в Южной Корее за этот год. В 2018 году компания New Line Cinema выиграла торги на производство американского ремейка.

По данным Deadline, над американской версией фильма будет работать индонезийский кинорежиссёр Тимо Тьяджанто. Продюсерами фильма станут Джеймс Ван и Майкл Клир, адаптацией сценария займётся Гэри Доберман.

Тимо Тьяджанто получил известность в 2016 году после выхода боевика «Рейд: Пуля в голове». Одной из последних работ индонезийского режиссёра стал триллер «Ночь идёт за нами», вышедший на видеостриминговом сервисе Netflix.

Читайте ранее в этом сюжете: Зак Снайдер анонсировал премьеру «Армии мертвецов»