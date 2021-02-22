Мадрид, , 13:25 — REGNUM Спустя несколько часов после того, как Филипп VI посетит парламент Испании, чтобы отметить 40-ю годовщину неудачного переворота 1981 года, 23 февраля пленарное заседание Конгресса депутатов обсудит инициативу «Левых республиканцев Каталонии». Каталонские националисты предлагают правительству отменить неприкосновенность монарха. Об этом 22 февраля сообщила газета El Periódico.

Предложение, которое представитель партии Габриэль Руфиан решил обсудить именно в тот день, было представлено в июле прошлого года, сразу после того, как в прессе появилась информации о судебных расследованиях, начатых в Швейцарии по предполагаемым нарушениям, совершенным бывшим монархом Хуаном Карлосом I.

Целью отмены неприкосновенности королевских особ является «содействие всем нормативным изменениям правовой системы, с тем чтобы все люди были фактически равны перед законом и, следовательно, должны отвечать перед судебными властями в соответствии при одних и тех же условиях».

Напомним, что в августе 2020 года на фоне коррупционных скандалов Хуан Карлос I, пресекший действия путчистов в далеком 1981 году, покинул Испанию и отправился в ОАЭ.