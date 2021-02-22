Бишкек, , 10:36 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении чрезвычайного и полномочного посла в России. Об этом 22 февраля сообщается в пресс-службе главы Киргизии.

Согласно указу главы государства, чрезвычайным и полномочным послом Киргизии в Российской Федерации назначена Гульнара-Клара Самат.

Отметим, в 2005—2006 годах Гульнара-Клара Самат занимала должность советника посольства Киргизии в России, а в 2007—2008 годах была главой Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Киргизии. В 2006 году она непродолжительное время также была пресс-секретарем президента Киргизии, а в 2007 году — директором Международного института стратегических исследований при президенте Киргизии. До назначения на должность Гульнара-Клара Самат была депутатом парламента Киргизии. Ее предшественник на должности посла Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов был снят с должности осенью 2020 года.