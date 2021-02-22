Москва, , 09:03 — REGNUM Члены российского отряда космонавтов успешно прошли тренировки по выживанию в лесисто-болотной местности в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В ходе называемых «зимним выживанием» тренировок космонавты отрабатывают действия в случае приземлении на спускаемом аппарате в нештатном районе. Также эти занятия позволяют проверить психологическую совместимость космонавтов.

В феврале «зимнее выживание» прошли две группы космонавтов: Олег Кононенко, Николай Чуб, Дмитрий Закотенко и Денис Матвеев, Андрей Федяев и Анна Кикина. Вторая группа проходила тренировки по расширенной программе, проведя в лесу двое суток.

Заместитель начальника управления по экстремальным видам подготовки космонавтов Виктор Рень отметил, что подобные тренировки должны проходить не только кандидаты, но и опытные космонавты. Он объяснил, что некоторые из требуемых навыков могут утрачиваться в течение нескольких лет после тренировок.

Курс подготовки космонавтов отряда Роскосмоса рассчитан на два года. За это время кандидаты изучают основы космонавтики, готовятся к работе в невесомости и научно-прикладным исследованиям, а также занимаются физической подготовкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года отряд космонавтов Роскосмоса пополнился четырьмя кандидатами по итогам открытого набора.

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