Финикс , США, , 07:15 — REGNUM Чрезмерно скрытное поведение двух военнослужащих элитного подразделения бундесвера едва не стало причиной дипломатического конфликта в США. Об этом 22 февраля сообщает издание Der Spiegel.

Инцидент произошёл во время учений немецкого спецназа в американском штате Аризона. Двое бойцов спецназа посетили местный госпиталь с целью узнать, окажут ли врачи им помощь в случае заражения коронавирусом, либо при возникновении другой внештатной ситуации.

На требование медперсонала предъявить документы, удостоверяющие их личность, военнослужащие ответили отказом. Из-за этого бойцов приняли за террористов, намеревающихся захватить госпиталь. Медики немедленно сообщили о своих подозрениях в Федеральное бюро расследований (ФБР).

ФБР связалось с посольством ФРГ в Вашингтоне, однако у дипломатов не было никакой информации об учениях спецназа в Аризоне, из-за высокой секретности операции. Ситуация прояснилась только после многочисленных звонков в Берлин.

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