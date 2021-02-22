Бразилиа, , 01:43 — REGNUM Как минимум 130 тысяч человек пострадали в результате наводнения, которое произошло в бразильском штате Акри. Об этом 21 февраля сообщило издание Brasil 247.

Подъём воды в реках Акри, Энвира, Йаку, Пурус после сильных ливней произошёл в десяти городах штата, в том числе в столице региона, городе Риу-Бранку. Река Акри поднялась почти на два метра, под водой оказалось 90% территории города Тараука. В муниципалитетах Тарауака, Крузейру-ду-Сул, Фейжо, Санта-Роза-ду-Пурус, Сена-Мадурейра и Родригес-Алвес объявлено чрезвычайное положение.

Пострадавшие были временно размещены в школах, спортивных залах, храмах и на судах. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном наводнении в Индонезии, в результате которого беженцами стали более 2670 человек.

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