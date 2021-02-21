Вашингтон, 21 февраля, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов превысила $58 тысяч. Это следует 21 февраля из данных торговой площадки CoinDesk.

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По состоянию на 23:10 мск за биткоин дают $58,054.54, что стало новым максимальным значением для данной криптовалюты.

Напомним, 10 февраля руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что биткоин остается скорее спекулятивным активом со всеми вытекающими из этого рисками.

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