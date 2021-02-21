Мехико, , 23:07 — REGNUM На востоке Мексики потерпел крушение реактивный военный самолет марки Learjet, принадлежащий ВВС страны. Об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, возле города Халапа в штате Веракрус. По последним данным, в результате происшествия погибли семь человек.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля на западе канадской столицы Оттавы упал и загорелся двухместный самолет Blackshape BS100.

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