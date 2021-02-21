Москва, , 21:46 — REGNUM Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва ожидает от Лондона реакции на утечку документов Форин-офиса об управлении СМИ, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 21 февраля в социальной сети Facebook.

«Неужели мега-супердемократия таким занимается? Ай-яй-яй», — написал Deniss T.

Многие пользователи призвали российский МИД не ждать никакой реакции, а просто самостоятельно заниматься пропагандой в условиях, когда, оказывается, этим занимаются все окружающие.

«Надо не ждать, а самим этим заниматься», — считает Mikhail A.

Некоторые комментаторы отметили, что вне зависимости от того, какая поступит ответная реакция, тем не менее, эта «британская пропаганда» всё равно будет оказывать деструктивное влияние на жителей стран Европы.

«А что толку? Всё равно эта пропаганда работает. Многие сразу принимают на веру фейковые новости, не проверяя их», — поделился своим мнением Аркадий Ш.

Отдельные пользователи поделились своими впечатлениями о того, как в Лондоне работает «всеобщая пропаганда». Они уверены, что она оказывает зомбирующее воздействие на неосведомлённых граждан.

«Подтверждаю, так как живу в Лондоне. Пропаганда работает на все 100. Только умные интеллигентные люди, способные мыслить не шаблонами, могут разобраться что к чему, остальное население — зомбировано», — пишет Olga M.

Напомним, 20 февраля официальный представитель российского МИД России Мария Захарова сообщила в соцсети Facebook о том, что Москва ожидает от Лондона реакции на утечку документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании управляет работой различных изданий.