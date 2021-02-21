Элиста, , 19:43 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб 21 февраля. Накануне было выявлено 47 носителей инфекции.

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В настоящее время в Калмыкии занято 614 ковидных коек. Состояние 24 пациентов врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляцию отправлены 4 тыс. 68 человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрирован 18 тыс. 751 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 17 тыс. 647 пациентов.

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