Любляна, , 18:32 — REGNUM Стурла Холм Легрейд (Норвегия) выиграл масс-старт на чемпионате мира (ЧМ) по биатлону в Поклюке (Словения) — преодолел дистанцию в 15 км за 36 мин. 27,2 сек. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

II место занял его соотечественник Йоханнес Дале, III — Кентен Фийон Майе (Франция).

Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов — 9 место.

Мужской масс-старт стал заключительной гонкой на ЧМ.

На турнире российские биатлонисты завоевали лишь одну медаль: взяли бронзу в мужской эстафете.