Кито, , 17:23 — REGNUM В Эквадоре подвели итоги первого тура всеобщих президентских выборов, сообщается в Twitter Национального избирательного совет Эквадора (НИС).

Так, во второй тур прошли представитель коалиции «Союз ради надежды» Андрес Араус, получивший три миллиона голосов, и представитель «Движения КРЕО» Гильермо Лассо, получивший 1,8 млн голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Эквадора прошли еще 7 февраля. Для победы в первом туре президентских выборов кандидат должен был набрать абсолютное большинство голосов избирателей, либо 40% голосов, при условии отрыва от ближайшего соперника не менее, чем на 10%. Предварительно, второй тур голосования назначен на 11 апреля.

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