Тюмень, 21 февраля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне Дня защитника Отечества вручил юным тюменцам награды за мужественные поступки. Об этом глава региона сообщил на своей странице сети «ВКонтакте».

Пресс-служба губернатора Тюменской области Знак отличия ««За мужественный поступок»

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Среди награждённых 11-летний Виталий Кутенких, который спас из огня пятилетнюю сестру. Дмитрий Горбунов и Денис Виноградов вытащили женщину из пожара, который возник из-за взрыва газа в доме. Одиннадцатиклассники Юрий Прегаев, Владимир Изюмин, Александр Гурьев из пожара вывели бабушку. Восьмиклассница Екатерина Лутовинина спасла двух тонувших мужчин.

«Эти дети получили награды за смелые действия при спасении людей в условиях с риском для жизни. Спасибо вам, ребята, за смелость. Вы — настоящие герои», — чествовал награждённых знаком отличия «За мужественный поступок» Александр Моор.