Кёльн, Германия, , 15:38 — REGNUM Американская автомобилестроительная компания Ford представила планы по поэтапному отказу от поставок автомобилей с бензиновыми двигателями в страны Евросоюза. Об этом сообщает портал Electrek.

Президент Ford Europe Стюарт Роули рассказал, что американский производитель рассчитывает к середине 2026 году поставлять в ЕС только электрические и гибридные автомобили. К 2030 году Ford будет поставлять в страны Евросоюза только автомобили с электрическими двигателями.

Также в рамках электрификации автомобилей для рынка ЕС Ford переоборудует один из своих крупнейших европейских заводов в Кёльне. Компания планирует инвестировать около $1 млрд на модернизацию этого завода. После модернизации предприятие будет выпускать только электромобили. Планируется, что первые производственные линии на предприятии в Кёльне после модернизации будут запущены в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что до 2025 года компания планирует потратить до $22 млрд на развитие технологий и расширение производства электрического транспорта.

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