Разработчик назвал сроки серийных поставок танка «Армата»
Абу-Даби, 21 февраля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Серийные поставки нового танка Т-14 «Армата» Министерству обороны РФ начнутся в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Андрей Терликов на международной выставке вооружений IDEX-2021.
Терликов объяснил, что серийные поставки будут начаты после завершения государственных испытаний «Арматы». Он добавил, что эти испытания уже начаты, для их завершения потребуется не более двух лет. К началу серийных испытаний должен быть готов и штатный боеприпас для нового танка, разрабатываемый специалистами Росатома.
Генеральный директор УКБТМ отметил, что после запуска серийного производства разработчик планирует снизить стоимость «Арматы». Этому будет способствовать отработка технологий и повышений эффективности производства. Терликов подчеркнул, что реальная стоимость новой «Арматы» будет понятна только после трёх лет серийного производства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля российский основной танк Т-14 «Армата» был впервые представлен за рубежом на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.