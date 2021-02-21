Абу-Даби, 21 февраля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Серийные поставки нового танка Т-14 «Армата» Министерству обороны РФ начнутся в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Андрей Терликов на международной выставке вооружений IDEX-2021.

Kremlin.ru Танк «Армата» на параде

Терликов объяснил, что серийные поставки будут начаты после завершения государственных испытаний «Арматы». Он добавил, что эти испытания уже начаты, для их завершения потребуется не более двух лет. К началу серийных испытаний должен быть готов и штатный боеприпас для нового танка, разрабатываемый специалистами Росатома.

Генеральный директор УКБТМ отметил, что после запуска серийного производства разработчик планирует снизить стоимость «Арматы». Этому будет способствовать отработка технологий и повышений эффективности производства. Терликов подчеркнул, что реальная стоимость новой «Арматы» будет понятна только после трёх лет серийного производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля российский основной танк Т-14 «Армата» был впервые представлен за рубежом на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.