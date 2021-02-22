Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 22 февраля, состоятся съезды партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России», сообщает ИА REGNUM.

Планируется, что лидер партии Сергей Миронов выступит с основным докладом на отчетно-выборном XI съезде. В повестке — объединение партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в единую левопатриотическую партию, выборы ее руководящих органов.

Съезды состоятся в Москве, в Центре международной торговли.

28 января манифест объединенных левопатриотических сил подписали лидер партии Сергей Миронов и руководители «Патриотов России» и «За Правду» Геннадий Семигин и Захар Прилепин.

В манифесте говорится о том, что представители трех партий «приняли решение об объединении на основе взаимного уважения и общих целей, исходя из нашего общего понимания справедливости и правды».

В документе также обозначены «12 принципов Правды, Патриотизма и Справедливости», воплощения которых намерены добиваться участники объединения. Среди этих принципов — преодоление имущественного неравенства, борьба с коррупцией, свободные выборы, доступные медицина и образование.

Миронов считает, что новое политическое объединение сможет завоевать второе место на выборах в Госдуму.

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