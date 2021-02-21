Курган, 21 февраля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Курганскому школьнику накануне Дня защитника Отечества вручили медаль «За проявленное мужество». Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

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Девятиклассник Сухоборской школы Щучанского района Александр Руденко летом 2020 года вместе с друзьями помог остановить пожар в одном из жилых домов, заливая огонь водой вплоть до приезда пожарных.

Медаль подростку вручила сенатор Совета Федерации Елена Перминова.

«Спасибо, что в трудную минуту не растерялся и проявил мужество. Желаю с гордостью носить новое звание, и быть примером во всём!», — напутствовала Александра Руденко сенатор.