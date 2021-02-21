Москва, , 12:05 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации предлагает увеличить срок хранения отпечатков пальцев граждан России до момента их смерти либо до достижения возраста 100 лет. Соответствующие поправки МВД подготовило к закону «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

Напомним, что сейчас дактилоскопия граждан хранится до достижения ими 80-летнего возраста. В МВД считают, что в современных реалиях этого уже недостаточно.

МВД аргументирует тем, что число людей старше 80 лет в России растёт, а в таком возрасте довольно высока вероятность возникновения заболеваний, приводящих к потере памяти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство внутренних дел России хочет в обязательном порядке собирать отпечатки пальцев у мигрантов, которые находятся на территории Российской Федерации более 30 дней.