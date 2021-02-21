Рязань, , 11:51 — REGNUM 91 носитель коронавируса выявлен в Рязанской области 21 февраля, что на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны 89 пациентов.

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждены 23 тыс. 958 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 21 тыс. 993 человека. Показатель заболеваемости составляет 2143,29 на 100 тысяч населения, что ниже общероссийского (2836,42 на 100 тыс. населения).

В лечебных учреждениях находятся 363 пациента с COVID-19. В тяжёлом состоянии 36 человек, из них 13 на ИВЛ.