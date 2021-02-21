Минск, , 10:35 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии и формальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская признала, что оппозиция «потеряла улицы». Об этом она рассказала в интервью, опубликованном швейцарской ежедневной газетой Le Temps.

В ходе интервью Тихановская заявила, что «должна признать, что мы потеряли улицы» и у оппозиции нет возможности бороться с насилием белорусской власти против протестующих. Власть она назвала при этом «режимом».

«У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — пояснила она.

Она также рассказала о построении структур для «завтрашней борьбы». Тихановская уточнила, что предпринимаются попытки связать между собой оппозиционные объединения врачей, учителей, бывших силовиков. Лидер оппозиции отметила, что возможно весной протестующие будут готовы снова выйти на улицы.

«Наша стратегия состоит в том, чтоб лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению — до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной», — заключила она.

Напомним, в Белоруссии после объявления результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года и по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко, оппозиционно настроенные граждане с протестами вышли на улицы белорусских городов. Постепенно акции протестов с ежедневных переросли в митинги протестующих по выходным дням, а в итоге — к прогулкам преимущественно жителей некоторых микрорайонов белорусской столицы с бело-красно-белой символикой относительно немногочисленными группами.