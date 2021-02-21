Лос-Анджелес, США, , 08:50 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу гостей со счетом 94:96.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Майами» Кендрик Нанн, который набрал 27 очков во встрече. Еще 24 очка принес «Хит» легкий форвард Джимми Батлер.

У «Лейкерс» самым результативным стал легкий форвард Кайл Кузма, на счету которого 23 очка.

Отметим, в следующем матче «Майами», для которого это вторая подряд победа, 23 февраля сыграет с «Оклахома-Сити Тандер». Для «Лейкерс» это второе подряд поражения, клуб в этот же день встретится с «Вашингтон Уизардс».