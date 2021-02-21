Луганск, 21 февраля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины пять раз за сутки нарушили перемирие в Луганской Народной Республике, сообщили 21 февраля в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Под обстрелами украинских военных оказались населенные пункты Лозовое и Молодежное.

Украинские силовики выпустили девять мин из миномета калибра 82 мм, совершили пять выстрелов из гранатомета СПГ-9, десять выстрелов их гранатомета АГС-17. В ходе обстрелов также применялись стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет.

Обстрелы велись с позиций ВСУ в населенных пунктах Светлодарск, Попасная и Катериновка.

На данный момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

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Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины один раз нарушили режим прекращения огня.

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