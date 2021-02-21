Абакан, , 07:55 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 27 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 21 181. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (девять человек) и Саяногорске (пять человек).

В стационарах проходят лечение 155 (-27) пациентов с COVID-19. Из них в реанимации находятся 32 (+1) пациента, в том числе на аппаратах ИВЛ — пятеро (+1). Амбулаторно лечатся 727 (+38) человек.

За последние сутки в регионе прошли курс лечения и выздоровели 13 человек. С начала эпидемии — 19 853 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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