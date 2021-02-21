Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Пользователи мессенджера WhatsApp не смогут использовать некоторые возможности приложения в случае отказа от обновленной политики сервиса, которая предполагает, что вся информация должна передаваться компании Facebook. Об этом сообщается на сайте технической поддержки организации.

Подтверждение согласия на переход к новым правилам должно произойти до 15 мая. До принятия политики пользователь не сможете читать и отправлять сообщения в приложении. При этом у него останется возможность получать звонки и уведомления в течение непродолжительного периода времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стало известно, что изменение пользовательского соглашения WhatsApp привело к оттоку пользователей сервиса и росту популярности альтернативных приложений.

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