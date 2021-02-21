Норильск, Красноярский край, , 06:22 — REGNUM Четырех сотрудников из руководства Норильской горнообогатительной фабрики задержали в рамках расследования о гибели трех человек при обрушении дробильного цеха, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Красноярскому краю.

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По данным ведомства, были задержаны 43-летний начальник отдела по технадзору, 37-летний главный инженер, 46-летний руководитель дробильного цеха и 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт».

Следствие предполагает, что в июле 2018 года при обследовании здания склада дробления руды были выявлены дефекты, которые могли вызвать обрушение здания. Тогда было принято решение начать ремонтные работы, однако по ним были сорваны сроки. Работы начались лишь в феврале 2021 года, причем ремонт проводился без разрешения и документации.

«В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 20 февраля в Норильске обрушилась галерея дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. В результате происшествия погибли три человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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