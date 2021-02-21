Москва, , 00:48 — REGNUM Крупный пожар, охвативший площадь в 1,5 тыс. кв. метров на складе с деревянными поддонами на юге Москвы, потушен. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по российской столице.

Горело здание по адресу улица Промышленная, дом 11 А, строение 1. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля произошел пожар на складе производственного предприятия в селе Нижнее Афанасьево Нижнекамского района в Татарии. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал.

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