Гельзенкирхен, Германия, , 22:59 — REGNUM Гельзенкирхенское «Шальке» принял на своем поле дортмунсдкую «Боруссию» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла на стадионе «Фелтинс-Арена» и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В составе «шмелей» голами отличились Рафаэль Геррейру, Джейдон Санчо и два мяча забил Эрлинг Холанд.

Таким образом, «Боруссия» одержала третью победу в «рурском» дерби подряд с общим 11:0.

На данный момент «дортмундцы» занимают шестое место в чемпионате, набрав 36 очков. «Шальке» — последняя команда лиги с 9 очками на счету, что на 8 меньше чем у 17-го места, занимаемого «Майнцем».