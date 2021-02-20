Ливерпуль, Великобритания, , 22:42 — REGNUM «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» на своем поле в рамках 25-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой «синих» со счетом 2:0.

Команда Юргена Клоппа не может выиграть на домашнем поле уже четыре домашних матча подряд. За последние два месяца их обыграли «Бернли», «Брайтон» и «Манчестер Сити».

Таким образом, «Ливерпуль» не может выиграть на своем поле уже шесть матчей подряд. Последняя победа случилась 16 декабря в матче против «Тоттенхэма». Это самая длинная серия в чемпионате Англии с декабря 1923 года, информирует Opta Sports.