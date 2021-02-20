Афины , , 21:38 — REGNUM Греческий «Олимпиакос» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 31-летним центровым Костой Куфосом.

Согласно информации греческих СМИ, контракт подписан до конца текущего сезона без пункта о продлении на следующий сезон. Сообщается, что «Олимпиакос» смог убедить экс-игрока ЦСКА присоединиться к ним, несмотря на его желание вернуться в НБА.

В прошлом сезоне Куфос провел в составе ЦСКА 10 матчей в рамках Единой лиги ВТБ и в среднем набирал 8,4 очка. В своем последнем сезоне в НБА центровой в среднем набирал 3,7 очка за матч, проведя в составе «Сакраменто» 42 матча в регулярном чемпионате НБА.