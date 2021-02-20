Москва, , 20:37 — REGNUM Доля просроченных свыше 90 дней кредитов российских граждан снизилась в конце 2020 года. Об это сообщает 20 февраля пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, в декабре доля таких снизилась на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 января 2021 года составила 4,9%, что является минимальным показателем с мая прошлого года.

Общий объём «плохой» задолженности граждан в декабре также сократился и составил 979,2 миллиарда рублей, что на 2,7% меньше, чем месяцем ранее.

При этом совокупно все долги населения перед банками в декабре увеличились на 0,9% и на начало 2021 года составили 19,85 триллиона рублей.