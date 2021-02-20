Лондон, , 20:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Британии от последствий заражения коронавирусом умершими признаны 445 человек, сообщает 20 февраля сайт британского кабинета министров.

С учетом этих данных, официальное число жертв пандемии COVID-19 достигло в Британии 120 365 человек.

Кроме того, за последние сутки в Британии было зафиксировано 10 406 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным британского правительства, всего в стране было выявлено более 4,1 млн случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии продолжают усиливать карантинные ограничения, а также заявлять о новых штаммах коронавируса, признавая их все более и более заразными.

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