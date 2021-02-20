Москва, , 20:00 — REGNUM Материалы об оскорблении блогером Алексеем Навальным ветерана, а также прокурора и судьи в ходе судебных слушаниях будут направлены в СКР по итогам заседания Мосгорсуда 20 февраля, сообщили в суде.

Материалы направляются в СКР для проверки, чтобы установить, были ли высказывания оскорбительными. Об этом попросила суд прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 февраля Навального по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко суд приговорил к штрафу в размере 850 тысяч рублей.

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