Токио, , 07:43 — REGNUM Заявление посла России в Японии Михаила Галузина должно отрезвить тех, кто ищет лазейки в российской Конституции для протаскивания темы «японского суверенитета над северными территориями». Почему слова Галузина не оставляют надежды японским любителям реванша, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Михаил Галузин известен в Японии как дипломат, ни на йоту не отступающий в своих высказываниях от позиции российского руководства. Поэтому настойчивые предложения Токио о «продолжении переговоров о северных территориях» теперь выглядит и вовсе неуместной, чтобы там не вещали для внутреннего пользователя высокопоставленные японские политики. Хотя и они, похоже, стараются не раздражать Россию лишний раз, выбирая из своей среды для заявлений о «северных территориях» тех, «кого не жалко».

В последний раз таким персонажем стал некто Юя Сато, «представитель японской молодежи». Но даже молодым японцам, будем надеяться, становится все яснее четкий отказ России торговать с Японией темой суверенитета. Читайте статью Анатолия Кошкина «Разъяснения российского посла о Курилах и Конституции РФ не обрадуют Токио».