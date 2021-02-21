Токио, 21 февраля, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Заявление посла России в Японии Михаила Галузина должно отрезвить тех, кто ищет лазейки в российской Конституции для протаскивания темы «японского суверенитета над северными территориями». Почему слова Галузина не оставляют надежды японским любителям реванша, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Михаил Галузин известен в Японии как дипломат, ни на йоту не отступающий в своих высказываниях от позиции российского руководства. Поэтому настойчивые предложения Токио о «продолжении переговоров о северных территориях» теперь выглядят и вовсе неуместными, чтобы там не вещали для внутреннего пользователя высокопоставленные японские политики. Хотя и они, похоже, стараются не раздражать Россию лишний раз, выбирая из своей среды для заявлений о «северных территориях» тех, «кого не жалко».

В последний раз таким персонажем стал некто Юя Сато, «представитель японской молодежи». Но даже молодым японцам, будем надеяться, становится все яснее четкий отказ России торговать с Японией темой суверенитета. Читайте статью Анатолия Кошкина «Разъяснения российского посла о Курилах и Конституции РФ не обрадуют Токио».