Вашингтон, , 16:29 — REGNUM В США за последние сутки выявлено свыше 108 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 20 февраля Университет Джонса Хопкинса.

На территории страны за 24 часа зафиксировано 108 275 случаев заражения COVID-19.

Стоит отметить, что в предыдущие дни в США ежесуточное число вновь выявленных заражений коронавирусом колебалось в пределах 60 — 75 тыс.

Таким образом, можно говорить о всплеске числа заражений, на 50% превышающем среднесуточные показатели последних дней.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавируса в США было выявлено более 28 млн случаев заражения COVID-19, из которых свыше 495 тыс. закончились смертью пациентов.

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