Бишкек, , 16:19 — REGNUM Военный суд признал виновным 32-летнего гражданина Киргизии Таланта Онурова виновным в приготовлении террористического акта и пропаганде терроризма, приговорив его к семи годам лишения свободы.

Отбывать свой срок несостоявшийся террорист будет в исправительной колонии строгого режима.

Также суд запретил киргизстанцу в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Отметим, что по данным следствия, Талант Онуров прибыл в Москву в сентябре 2019 года для того, чтобы устроить террористический акт на территории российской столицы. В течение последующего месяца он искал соучастников для совершения теракта.

Также стало известно о том, что до этого Онуров неоднократно размещал в соцсетях и интернет-мессенджерах материалы, пропагандирующие идеологию и деятельность террористической группировки «Исламское государство» (организации, деятельность которой запрещена в России).