Красногорск, 20 февраля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции открыты в 203 поликлиниках Подмосковья. Об этом 20 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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Как отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, для вакцинации от COVID-19 гражданин должен иметь при себе паспорт и полис ОМС. Кроме поликлиник сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в пунктах вакцинации в торговых центрах и мобильных комплексах.

«Мы видим, как растет число желающих сделать прививку от COVID-19, поэтому стремимся сделать вакцинацию максимально удобной и доступной для всех. Сначала мы открыли 93 пункта вакцинации, на данный момент их уже более 200», — заявила Стригункова.